Drukte bij ophaalcentrale Rendac door blauwtongslachtoffers: 'Zwaartepunt in Noord-Holland'

Het is alle hens aan dek bij het enige bedrijf in Nederland dat dode dieren ophaalt. Destructiebedrijf Rendac komt om in het werk sinds het blauwtongvirus om zich heen grijpt. Op de piek kwamen er negen keer meer meldingen dan normaal bij hen binnen. Volgens de woordvoerder is het met name in Noord Holland ontzettend druk.

Met een incubatietijd van twintig dagen is het voor hen nog onduidelijk of het virus zich nog onder hun dieren bevindt. Voor Wilko en Hermien is dit de tweede keer dat hun boerderij te maken heeft met het blauwtongvirus. ''Vijftien jaar geleden hadden we één dode koe en tien dode schapen. Dat was niks in vergelijking met de aantallen die we nu zien. De situatie nu voelt zeer machteloos."

Volgend zomerseizoen

Over de toekomst van de schapen kan NSFO-medewerker Marjo van Bergen geen duidelijk antwoord op geven. Het blijft dan ook zeer spannend of het virus volgende zomer terug zal keren en opnieuw toe zal slaan. Van Bergen: "We hebben wel getest of de dieren die het virus niet kregen, maar wel in aanraking zijn geweest met het virus, een antistof aanmaken, maar dit is helaas niet het geval. We denken dat de dieren die het virus hebben overleefd en geen nasleep ervan ervaren, waarschijnlijk ook niet meer ziek gaan worden volgend jaar."

Volgens Marjo hebben de hoge sterftecijfers en besmette schapen impact op de lammertijd in het voorjaar. "Het is nu dekseizoen, maar als schapen besmet zijn kunnen zij zich niet gaan voortplanten. Veel boeren schuiven daarom het dekproces op, waardoor er in het voorjaar later lammetjes geboren zullen worden."

Koude dagen

Momenteel lijken de sterftecijfers af te nemen dankzij het herfstige weer. Daarmee is ook de situatie bij Rendac wat meer onder controle. Volgens de woordvoerder zal het aantal meldingen verder afnemen als de temperaturen verder dalen. "Een algehele afzwakking van het virus komt waarschijnlijk wanneer het in Nederland twee weken achtereen maximaal tien graden blijft."

Wat er met de opgehaalde dieren gebeurt? "De dieren met het blauwtongvirus worden eerst onschadelijk gemaakt, dit gebeurt op 133 graden. Daarna worden ze ingezet in een proces voor nieuwe energie", aldus de woordvoerder.