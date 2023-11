Vrouw naar ziekenhuis na mishandeling bij Hoofddorpse McDonald's

Een vrouw is gisteravond rond 21.00 uur gewond geraakt bij een mishandeling bij de McDonald's aan de Vuursteen in Hoofddorp. De politie laat aan NH weten dat de vrouw voor behandeling naar het ziekenhuis is gebracht.

Op beelden van gisteravond is te zien dat de politie met meerdere eenheden en een hondengeleider rondom het fastfoodrestaurant naar een verdachte zocht. Ook het speeltoestel van dat op het terras staat, werd gecontroleerd voor het geval de verdachte zich hier schuilhield.

Of er uiteindelijk iemand is aangehouden, wil de politie niet zeggen. "Het blijkt om een incident in de relationele sfeer te gaan, dus daar doen we geen uitspraken over", zegt een woordvoerder.