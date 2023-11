Wisselvallige week met veel regen en af en toe zon

Pak de paraplu maar weer uit de kast want komende week gaat het, net als vorige week, veel regenen. Toch is het niet alleen maar nattigheid: op sommigen plekken breekt ook de zon door.

Vandaag wordt een wisselvallige dag, meldt NH-weerman Jan Visser. "Vanaf de Noordzee komen er nieuwe buien op de provincie af", zegt hij. "Maar, het blijft niet alleen bij regen. Het wisselt af met wat droge fases en af en toe zelfs wat zon."

Bij de buien kan het ook gaan onweren en het wordt vandaag zo'n 11 graden. Aan de kust kan het flink waaien en bij IJmuiden kan het even windkracht 7 worden. Het blijft de hele avond en nacht regenen, pas later in de nacht klaart de lucht weer op.

Beetje zon

"Morgen beginnen we op veel plaatsen met wat zon", voorspelt de NH-weerman. Maar in de middag dienen de volgende buien zich alweer aan. Het wordt morgen 12 graden.

De rest van de week blijft het volgens Visser wisselvallig en zo rond de 11 graden. "Misschien wordt het in de loop van het weekend iets droger, maar helemaal zeker is dat nog niet."

In het weekend wordt het een stuk kouder. Op zondagochtend daalt de temperatuur zelfs naar 3 graden.