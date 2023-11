Kinderoppas Julian F. ook verdacht van seks met hond en varken, spil in ongekende dierenpornozaak

Oppasser Julian F. (24) had volgens het Openbaar Ministerie niet alleen seks met kinderen, maar ook met dieren. Uit het onderzoek komt volgens justitie naar voren dat hij zijn eigen hond misbruikte en ook contact zocht met honderden andere diereneigenaren. In ieder geval een varkenshouder en hondenbaas zouden hun beesten hebben aangeboden aan de verdachte uit Tuitjenhorn.

Foto: Verdachte oppas uit Tuitjehorn zou ook zijn jongere neefje hebben misbruikt - NH

Dat blijkt volgens justitie uit beeldmateriaal, chats en 566 telefoonnummers op zijn mobiele telefoon, die bij zijn aanhouding in beslag is genomen. Het lijkt te gaan om een ongekende dierenpornozaak. Justitie heeft namelijk vermoedens dat tussen alle contacten van F. ook professionele dierenfokkers, maneges en boeren zitten. Gisteren is een 52-jarige man uit Woerden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij ontucht met een hond. Mogelijk volgen er nog meer arrestaties in het onderzoek naar Julian F. "Ons beeld is dat de verdachte jarenlang dwangmatig op zoek is geweest naar seksuele contacten. Mannen. En dan het liefst mannen die dieren houden. Hij vond die contacten makkelijk en in heel het land", aldus de officier van justitie vanmiddag in de rechtszaal van Schiphol. Daar was een tweede tussentijdse zitting over de zaak, die begon met verdenkingen aan het adres van kinderoppas F. Eerder bleek dat hij als babysitter - die zich aanbood via Marktplaats bij elf gezinnen - mogelijk in ieder geval een kindje seksueel heeft misbruikt. Ook is vandaag duidelijk geworden dat zijn neefje aangifte tegen hem heeft gedaan. Er zijn vermoedens van nog meer slachtoffers, daar heeft de verdachte namelijk over gechat.

Alleen heeft hij in 2020 zijn telefoon naar eigen zeggen per ongeluk op fabrieksinstellingen gezet. Al het beeldmateriaal dat mogelijk voor die tijd is gemaakt, is verdwenen. In zijn vermeende drang naar seks had de twintiger uit Tuitjenhorn onder andere contact met medeverdachte Marco H. uit Alkmaar. Die blijkt een paar jaar geleden veroordeeld te zijn tot TBS vanwege een zedendelict. Hij was daar een paar jaar voor in behandeling, tot juli 2022. Tijdens zijn behandeling zou H. al kinderpornografisch materiaal hebben verzameld. Ook fantaseerde hij samen met F. over het misbruik van kinderen. De mannen zouden fetisjes hebben voor seks met ontlasting en luiers. En voor jonge kinderen die nog niet konden praten. In chats hadden ze het over 'een sok in zijn mond'. Ook gingen de gesprekken over ruwe seks met dieren.

"Ze hadden extreme fantasieën over dierenmisbruik. Tot bloedens toe" Officier van justitie