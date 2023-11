Luister naar aflevering 4 van De Egmondse vluchtelingenboot

In de vierde aflevering van De Egmondse vluchtelingenboot reist journalist Maaike Polder af naar de ‘jungle van Calais’. Ze gaat op zoek naar een spoor van de mensen uit de groene rubberboot, die in oktober 2022 aanspoelt in het Noord-Hollandse kustdorp. Van de lokale strandvonder Marco krijgt ze de vele persoonlijke bezittingen die nog op de boot lagen. Wie zaten er op en wat is er met ze gebeurd?