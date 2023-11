Bekijk hier alle foto's: noorderlicht liet zich gisteravond overal zien

Op veel plekken in Noord-Holland is gisteravond het noorderlicht waargenomen. Het was niet altijd nodig om een goede camera mee te hebben, het poollicht was zelfs met het blote oog te zien.

Fotograaf Sam de Joode snelde gisteravond naar het strand van Castricum, waar het natuurfenomeen tussen 19.00 en 21.00 uur goed te zien was. En hij was niet de enige die op pad ging.

Het licht was een mooie verrassing voor Sylvano Rosenberg uit Medemblik. Hij maakt graag foto's van het noorderlicht en laat eigenlijk geen kans onbenut. "Ik hou meerdere keren per dag apps in de gaten, maar er werd gisterochtend nog niks aangekondigd."

Om een uur of vier werd plots duidelijk dat Rosenberg als de wiedeweerga zijn spulletjes bij elkaar moest zoeken. "Normaal ga ik naar Den Oever of Petten, maar als het zo sterk is, kan ik het ook bij het IJsselmeer zien", zegt Sylvano. En dat bleek! In Medemblik had hij geen apparatuur nodig om het Noorderlicht in volle glorie te aanschouwen.

