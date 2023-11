Mariëtte kwam, zag en overwon: haar eerste voederbiet wint 'wereldkampioenschap'

Ooit zei een boer tegen een andere boer: "Ik heb een enorme voederbiet", waarop de andere boer zei: "Die van mij is zwaarder." Het gesprek in de kroeg blijkt het begin van wat nu het Bietenbal wordt genoemd.

Buurman Cor

Het concept van het bal is simpel: wie uit de Noordkop kweekt de zwaarste voederbiet? Iedereen van Den Helder tot de denkbeeldige grens Bergen, Alkmaar en Hoorn mag meedoen. Het evenement blijkt tientallen jaren later nog steeds een groot succes. Ieder jaar stijgt het aantal deelnemers.

Samen met zeven buren uit het dorp deed Mariëtte van den Berg uit 't Zand dit jaar ook mee. Het was buurman Cor die hen inspireerde: "Vorig jaar deed hij mee en eindige in de top tien. Dit jaar was het doel hem te verslaan."

Met succes, zo blijkt vandaag na afloop van de verkiezing van zwaarste voederbiet. Een trotste Mariëtte vertelt vol passie over haar voederbiet, in gezelschap van de zojuist gewonnen trofeeën.

Volgend jaar vijftigste keer

Volgend jaar wordt het Bietenbal voor de vijftigste keer gehouden. Net als ieder jaar, kan iedereen zich aanmelden. Door de verschillende categorieën is er voor ieder wat wils. Zo kunnen ook mensen met een kleine tuin meedoen in de categorie potbiet. Of we Mariëtte dan ook weer zullen terug zien, dat laat de kersverse winnaar nog even in het midden.