Zoektocht naar grond Herenboerderij West-Friesland blijft lastig, maar er gloort hoop

Er is alweer vier jaar verstrekken, sinds de ambitie is uitgesproken om een Herenboerderij in West-Friesland te beginnen. Hoewel er inmiddels twee ervaren boeren zijn gevonden, blijft de zoektocht naar een stuk grond van 20 hectare een obstakel. Maar er gloort hoop: "We zijn momenteel met drie locaties bezig."

Foto: De kartrekkers op bezoek bij de Herenboerderij in Bergen - Anne van de Graaf

Wie heeft er nog 20 hectare grond ‘over’ in West-Friesland? Genoeg ruimte voor een boomgaard, akkers en dieren. Met die vraag verkent een club ‘kartrekkers’ de regio. "De zoektocht naar een stuk grond is nog altijd in volle gang", zegt kartrekker van het eerste uur Anne van de Graaf uit Oosterleek. Het is een zoektocht die al vier jaar duurt. Een koffietje hier, een bezoekje daar. Het lijkt vooralsnog weinig op te leveren. Ze hopen op boeren of bollenkwekers met veel land die met pensioen gaan en géén opvolger kunnen vinden. Of kerkgenootschappen met landerijen die niet de hoofdprijs vragen. Gesprekken zijn gaande Maar, zo zegt ze, er gloort hoop. "We zijn momenteel met drie locaties bezig. Eén is nog wat prematuur, de andere twee locaties lopen al wat langer. Die liggen in Drechterland. De locatie die er net is bijgekomen, is meer aan de noordwestkant van Hoorn." De Herenboerderij komt er, zo zijn ze ervan overtuigd. Waar? Dat is dus nog maar de vraag. "Binnen een straal van vijftien kilometer, vanaf de Roode Steen in Hoorn", hoopt ze. Zorgen om een leegloop is er niet. "Gelukkig kunnen vrijwel alle leden het geduld opbrengen."

Geld geen issue Hoewel het streven 20 hectare grond is, zou de Herenboerderij ook al met meer dan de helft van dat oppervlakte kunnen starten, benadrukt zij. "We kunnen het benodigde kapitaal regelen als het om goede grond gaat, bij voorkeur met een schuur van 50 à 60 vierkante meter erop. We willen het liefst kopen, en we weten dat het om dure grond gaat. En daarbij kunnen we snel een beslissing nemen." Het geld is geen issue, ook al is de grond in West-Friesland niet goedkoop. Voor een Herenboerderij bleek al snel voldoende animo en daarmee financiële draagkracht. Ook stichting Aardpeer reikte de helpende hand en zegde toe om 8 ton, de helft van wat ze nodig hebben, voor te financieren. "Herenboeren Nederland heeft een aantal krachtige en solide financierders weten te binden."

Wat is het concept van een Herenboerderij? Het concept van een Herenboerderij is niet nieuw. Inmiddels zijn er 18 Herenboerderijen in Nederland actief, van Assen tot Weert en van Rotterdam tot Enschede. Ook in West-Friesland moet er eentje komen, maar dat wil nog niet vlotten. Leden leggen een bedrag in waarmee zo’n coöperatieve boerderij opgezet kan worden. Daarmee zijn ze ook ‘mede-eigenaar’. Ze nemen per huishouden wekelijks een voedselpakket af tegen abonnementskosten. Ook bepalen zij samen wat er aan voedsel wordt geproduceerd. De twee boeren, die in loondienst zijn, verbouwen vervolgens voor de leden groente, fruit, aardappelen en verzorgt de dieren die vlees en eieren ‘leveren’. Het produceren gebeurt natuurgedreven en met het oog voor biodiversiteit.