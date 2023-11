Leedvermaak neemt aparte vormen aan: PSV-fan laat historisch lage stand Ajax tatoeëren

Shakky heeft wel meer voetbaltetoeages, met onder meer het logo van 'zijn' PSV op zijn been. Toen hij de historische lage klassering van Ajax op teletekst zag, twijfelde hij geen moment. Er moest een tatoeage bij. "Ik heb meteen een afspraak gemaakt, dit gebeurt nooit meer", vertelt hij aan Omroep Brabant. Een versimpelde versie weliswaar, want voor de gehele teletekstpagina is op het versierde lijf van Shakky geen ruimte.

Ajacieden treiteren

Het is ergens toch ook een vreemd beeld, een PSV'er die 'Ajax' op zijn lijf laat zetten. Maar Shakky heeft meer met Ajax dan het op het eerste gezicht lijkt. "Dat is niet de eerste", zegt hij. Hij trekt zijn onderbroek naar beneden en daar prijkt de ander op z'n bil: 'I shit on Ajax'.

Ajacieden treiteren, Shakky doet het maar al te graag. "Het is leuk om ze te vernederen", zegt hij met een grote glimlach over de Amsterdammers. Bang om met zijn nieuwe tatoeage een uitwedstrijd in de Johan Cruijff Arena te bezoeken is hij niet. "Dan doe ik mijn shirt omhoog en dan krijgen ze hem te zien. Dit gaat bij ons nooit gebeuren."

