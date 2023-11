Even spannend in Alkmaar: camouflagepakken, getrokken wapens en geschreeuw

Mannen in camouflagepakken omsingelden gistermiddag een busje op de Hermelijnkoog in Alkmaar en hielden iemand onder schot. "Handen op je hoofd!", klonk het en er was een hoop geschreeuw. Hoe spannend het ook klonk, er bleek niets aan de hand: het bleek te gaan om een oefening van defensie.