Amsterdamse oppositie vraagt spoeddebat aan na nieuws over incidenten omstreden knip Weesperstraat

Hoewel verkeerswethouder Van der Horst (D66) lang volhield dat er nauwelijks signalen waren binnengekomen dat hulpdiensten last ondervonden van de afsluiting van de Weesperstraat, blijkt uit een Woo-verzoek van AT5 dat dat wel degelijk het geval was.

Zo stond er een dag na het ingaan van de proef een ambulance die met spoed onderweg was van Noord naar het OLVG Oost stil op de Weesperstraat. Een week later bleken auto's van officieren van dienst van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) geweigerd te worden.

'Doen alsof'

Om wethouder Melanie van der Horst aan de tand te voelen hebben raadsleden van VVD, JA21, Forum, Denk, Volt en CDA nu een spoeddebat aangevraagd. "Vertrouwen in het bestuur is essentieel in een democratie", twittert initiatiefnemer Daan Wijnants. "Daarom moet helder worden waarom de wethouder deed alsof zij meldingen van hulpdiensten over vertraging bij de Weesperknip niet kón weten."

Tijdens de proef met de knip vroegen raadsleden tot drie keer toe een spoeddebat aan. Daarnaast overleefde wethouder Van der Horst een motie van afkeuring, toen voor het eerst bekend werd dat hulpdiensten zorgen hadden geuit over de langere aanrijtijden.