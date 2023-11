'Vrienden van de Klamp' ondanks ophef positief over beheer van sportcafé in Andijk

Gaan de 'Vrienden van de Klamp' zich nu wel of niet bezighouden met het beheer van het sportcafé in Andijk? Dat vragen inwoners van het dorp zich sinds deze week af. Hoewel het er nu op lijkt dat er geen rol is voor het initiatief, gelooft Elwin Houwen dat alle partijen er in de toekomst samen uit zullen komen.

Begin dit jaar maken beheerders Nico en Marianne Hooiveld bekend dat zij stoppen bij De Klamp, en met pensioen gaan. "We hoorden destijds al dat er een sportbedrijf opgericht zou worden, maar toch was er enige onrust in het dorp", licht Elwin Houwen uit Andijk toe. "Want wat betekent het voor het sportcafé, en de evenementen die er georganiseerd worden?"

Met een zevental aspirant-bestuurders richt Houwen het initiatief 'Vrienden van de Klamp' op. De leden gaan in gesprek met wethouder Gringhuis, en samen wordt de intentie uitgesproken om met elkaar aan de slag te gaan. "Die gesprekken zijn heel positief verlopen", zegt Houwen. "Natuurlijk heb je verschil van inzichten. Zo zijn er verschillen met de horecavergunning en de exploitatie. Maar ook over het café bij de sporthal. Die is toe aan een opknapbeurt en nieuwe keukenapparatuur."

Sportbedrijf Medemblik wordt enige beheerder

Ook wordt met de wethouder gekeken om meerdere partijen samen te voegen bij De Klamp, zoals de Huiskamer en jongerencentrum The Future. Die kampen met financiële problemen. "Dat vonden wij een top idee", zegt Houwen. "We zijn met elkaar in gesprek gegaan, en eind vorige maand naar de wethouder gestapt."

Daar krijgen de 'Vrienden' een verrassend antwoord: de gemeente en Sportbedrijf Medemblik besluiten om de exploitatie bij laatstgenoemde te houden. Er wordt een beheerder aangesteld voor 20 uur per week, en tijd en geld om naar toekomstplannen te kijken is er niet. Dat betekent dat er op termijn geen "bruisend sportcafé" voor de hele week komt. Vrienden van de Klamp wordt hiermee, voorlopig, buitenspel gezet.

"We zouden eigenlijk op 1 november beginnen, maar dat blijkt niet haalbaar. Ook zou in augustus alvast een bescheiden bedrag beschikbaar worden gesteld voor nieuwe keukenapparatuur, al is dat door het reces en begrotingsgesprekken vertraagd", zegt Houwen. "Volgens ons en de wethouder hoeft onze samenwerking niet te stoppen. We delen dezelfde visie, en allemaal denken we dat het goed is voor het dorp als de krachten gebundeld worden. Maar vervolgens kom je niet verder door een andere visie bij het Sportbedrijf."

Politiek stelt vragen, concept-motie opgesteld

Inmiddels is ook de politiek in gemeente Medemblik bekend met de perikelen rondom de 'Vrienden' en het beheer van De Klamp in Andijk. De lokale fracties van het CDA en de CU hebben, net als Hart voor Medemblik, vragen gesteld aan het college. Ook wij hebben enkele vragen gesteld aan de gemeente Medemblik. Zij hebben aangegeven in de loop van komende week antwoord te geven. Dan zijn ook de vragen van de fracties beantwoord.

"We zijn positief en hoopvol voor de komende jaren" Elwin Houwen, Vrienden van de Klamp

Houwen verwacht in de aankomende weken opnieuw in gesprek te gaan met wethouder Gringhuis. "Door de aandacht in lokale media en raadsvragen van fracties in Medemblik, is er een concept-motie opgesteld voor het opknappen van enkele gebouwen in de gemeente. Daar willen ze De Klamp ook bij betrekken", legt hij uit.

"Vanwege de coronasteun van een paar jaar geleden schijnt er nog ergens een potje geld te zijn, waarvan een deel besteed kan worden aan keukenapparatuur en het opknappen van De Klamp. Dat hoeft echt geen tienduizenden euro's te kosten, maar kan vrijwilligers wel meer perspectief bieden dan als zij in het verouderde sportcafé aan de slag gaan."