Veel regen en harde windstoten: KNMI geeft code geel af

Wie vandaag een herfstige boswandeling wil maken, kan het misschien beter uitstellen.

Aan de kust kunnen die windstoten oplopen tot 90 kilometer per uur, op andere plekken in de provincie tot 80 kilometer per uur. Het KNMI verwacht dat het met name aan het einde van de middag hard waait.

Veel wind

De regen en wind kunnen aan de kust gepaard gaan met onweer. De wind draait vanaf uit het zuiden naar het zuidwesten en waait aan de kust met windkracht 5 tot 6, later vandaag gaat het harder waaien met windkracht 7. Op de Wadden is het volgens het KNMI vanavond enige tijd stormachtig met windkracht 8 met af en toe nog harde windstoten. Het wordt vandaag zo'n 13 graden.

Aan de kust blijft het vannacht regenen en dat blijft ook morgenochtend zo. Mogelijk gaat het dan ook weer onweren. Morgen wordt het iets kouder dan vandaag met 11 graden.