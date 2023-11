De gedachte aan haar moeder houdt Mandy op de been in heroïsche Elfstrandentocht

Een van hen was Mandy Bijlsma uit Haarlem. Met haar vriend Jan deed ze voor de derde keer mee aan de tocht die traditioneel finishte in Zandvoort. Mandy is goed getraind, maar kende toch wat lastige momenten. Dat had alles te maken met het weer. Tot op de draad versleten kwam ze na twintig kilometer ploeteren door het zand aan bij Tijn Akersloot.

Wat haar er doorheen had gesleept was de gedachte aan haar moeder. Die overleed vier jaar geleden in haar slaap aan een hartstilstand, 55 jaar nog maar. "Zij was een vrouw die altijd straalde, iemand die altijd heel positief was", zegt Mandy na aankomst. "Daar moest ik onderweg zo nu en dan wel aan denken. Misschien heeft dat me er wel doorheen gesleept."

Het evenement leverde de Hartstichting ruim 186.000 aan donaties op. Het geld wordt besteed aan onderzoek naar hart- en vaatziekten.