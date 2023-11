Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum beklad, twee verdachten aangehouden

Het Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk museum zijn deze avond beklad met verf. "Er zijn twee mensen aangehouden door de beveiliging en deze zijn aan de politie overgedragen", laat een woordvoerder van de politie weten. Over de aanleiding van de bekladdingen kan de politie nog niks zeggen.

De onderdoorgang bij het Rijksmuseum zit op veel plekken - zoals de rijbaan en palen - onder de rode verf. Ook zijn een paar ruiten bij het Van Gogh besmeurd met de verf. Een woordvoerder van de politie laat weten dat 'een paar omstanders onder de verf zijn geraakt'.

Hekken dicht

Het is nog onduidelijk wanneer de bekladdingen zullen worden weggehaald. Rond de musea is politie aanwezig en zijn delen afgezet met politielint en pionnen. De hekken van de doorgang onder het Rijksmuseum zijn aan beide kanten dicht. "Ze hebben met chemicaliën gegooid, dus dat is gevaarlijk voor de gezondheid", vertelt een medewerker van het Rijksmuseum aan AT5.

Volgens de woordvoerder hebben de bekladdingen geen invloed op de Museumnacht die deze avond - van 19.00 tot 02.00 uur - op verschillende locaties in de stad plaatsvindt.