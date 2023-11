Verdachte aangehouden voor winkeldiefstal en steken beveiliger

Op de Stadhouderskade heeft vanavond rond 20.40 uur een steekincident plaatsgevonden bij een winkel. Nadat de verdachte winkeldiefstal pleegde, werd hij aangehouden en door een beveiliger apart gezet. "Toen de verdachte wilde ontkomen, haalde hij een steekvoorwerp tevoorschijn en raakte in gevecht met de beveiliger, die vervolgens in zijn hand werd geraakt", aldus een woordvoerder van de politie.

Toen de man na het plegen van winkeldiefstal in de ophoudruimte werd gezet, probeerde hij te ontkomen. "Daar maakte hij er een puinhoop van en begon met meubilair te gooien", aldus de woordvoerder van de politie. De beveiliger raakte niet zwaargewond, maar moet zich wel aan zijn hand laten behandelen in het ziekenhuis.

Met welk voorwerp er is gestoken is onduidelijk. De verdachte werd na de winkeldiefstal al aangehouden en is na het steekincident opnieuw aangehouden en bevindt zich nu in het cellencomplex.