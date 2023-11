Pover AZ komt niet verder dan gelijkspel tegen sterker Excelsior

Een zeer matig AZ heeft slechts een punt overgehouden aan het onderonsje met Excelsior. Op het kunstgras in het Rotterdamse Kralingen bakten de Alkmaarders er aanvankelijk zeer weinig van, maar in het laatste kwart van de wedstrijd kwam AZ toch op voorsprong door treffer van invaller Mayckel Lahdo. In blessuretijd maakte de thuisploeg de verdiende gelijkmaker, 1-1.

Foto: Excelsior - AZ - PRO SHOTS / Kay Int Veen

Voor het eerst sinds zo'n veertien maanden begon Bruno Martins Indi in de basis bij AZ. Verder kreeg Jens Odgaard in de ploeg van Pascal Jansen de voorkeur boven Mayckel Lahdo. Deze wijzigingen zorgde er niet voor dat AZ sterk begon. In tegendeel juist, want Excelsior deed het veel beter en kreeg een paar aardige kansen voor rust. Zo kon spits Troy Parrott een voorzet binnen koppen, dankzij de Alkmaarse doelman Mathew Ryan gebeurde dat niet. Slechts eenmaal was AZ gevaarlijk voor rust. Een gevaarlijke voorzet van Yukinari Sugawara ging net aan de neuzen van aanvallers Odgaard en Vangelis Pavlidis voorbij. De meest dreigende speler in Kralingen was Lazaros Lamprou. De Alkmaarse defensie had z'n handen vol aan de rappe technische rechtsbuiten. Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Met dezelfde elf spelers begon AZ aan de tweede helft. De tweede kans werd niet gegrepen door deze Alkmaarse samenstelling. Daarom bracht trainer Jansen na zo'n twintig minuten drie nieuwe krachten binnen de lijnen: Alexandre Penetra, Tiago Dantas en Mayckel Lahdo. Dit zorgde wel een beetje voor het gewenste effect. AZ speelde met meer energie en overtuiging. Een kwartier voor tijd kwam de nummer twee van de eredivisie op voorsprong. Er was eerst wat twijfel of de inzet van Lahdo over de lijn ging, maar na tussenkomst van de VAR werd de treffer geldig verklaard. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Mayckel Lahdo in actie voor AZ - PRO SHOTS / Kay Int Veen

Het laatste gedeelte van de wedstrijd was niet goed, maar wel heel spannend. Zeker als scheidsrechter Laurens Gerrets besloot er acht minuten bij op te tellen, mede door een bekertje dat door een supporter op het veld werd gegooid en de wedstrijd even stil lag. In die blessuretijd hield AZ helaas niet stand. Van dichtbij tikte Cisse Sandra de gelijkmaker binnen. Daarna probeerden de bezoekers het nog wel, alleen was de juiste vorm ver te zoeken. Door het gelijkspel blijft AZ nog wel tweede, maar ziet concurrent Feyenoord wel heel dichtbij komen. Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Martins Indi (Penetra/64), Moller Wolfe; Clasie, Mijnans, De Wit (Dantas/64); Odgaard (Lahdo/64, Sadiq/87), Pavlidis, Van Brederode (Van Bommel/87)