Voedselbank kan weer even vooruit met opbrengst open dag: "Opkomst nog nooit zo groot"

Een open dag in de loods van de Alkmaarse voedselbank aan de Pettemerstraat heeft vandaag naar schatting duizenden euro's opgehaald. Dat geld is hard nodig, want de stichting is aan een nieuwe vrachtwagen toe en de dure feestmaand december staat voor de deur.

De open dag van de voedselbank is een jaarlijks terugkerend evenement. Behalve om het grote publiek te informeren over de voedselbank én om vrijwilligers te werven, wordt de dag ook gebruikt om sponsors te werven. Of dat laatste is gelukt is nog de vraag, maar de honderden bezoekers hebben in ieder geval een bedrag bij elkaar gebracht dat de stichting weer wat financiële ademruimte geeft. "De opkomst is nog nooit zo groot geweest" vertelt Mickey van Dijke van de voedselbank. "Ik heb er alles aan gedaan om zoveel mogelijk mensen en kanalen te informeren over deze open dag." Vrijwilliger worden Een stel uit Schoorl laat weten over deze open dag gehoord te hebben op NH Radio en daarom hadden besloten een kijkje te gaan nemen. "Ik ben voornemens om vrijwilliger te worden bij de Voedselbank. Ik doe al vrijwilligerswerk maar er kan nog wel wat bij" vertelt de vrouw van het stel. "Ik zie om me heen dat steeds meer mensen met een baan het moeilijk hebben, daarom is de voedselbank zo belangrijk en is er steeds meer steun nodig" vertelt de man.

Een vrouw met een tas vol spullen ziet de markt als een goede plek om te shoppen. "Ik ben alvast inkopen aan het doen voor Sinterklaas. Daarnaast steun ik de Voedselbank wat nog steeds, helaas, hard nodig is" vertelt ze. Alleen al met de verkoop heeft de Voedselbank vandaag 2.500 euro opgehaald. Daar moeten de donaties nog bij opgeteld worden. "Fantastisch! We hebben zelfs donaties van €500,- euro gekregen hoorde ik van de penningmeester. Ongelofelijk fijn, iedere euro is van harte welkom daar zijn we net zo blij mee" aldus Mickey van Dijke.