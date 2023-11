BNH'ers wensen Noord-Hollandse Emma succes op Regio Songfestival

Vanavond is het dan eindelijk zo ver: onze eigen Emma Koning uit De Goorn gaat Noord-Holland én NH vertegenwoordigen bij het Regio Songfestival. Om haar te helpen met de zenuwen hebben we Bekende Noord-Hollanders Cor Bakker en Wolter Kroes gevraagd om onze kanjer alvast succes te wensen.

De 22-jarige Emma schreef haar nummer in een spannende tijd, namelijk toen ze besloot knobbels van haar stembanden af te laten opereren. Tijdens de operatie bleek haar situatie nog heftiger dan gedacht - het was helemaal niet zeker of ze ooit nog wel zou mogen zingen.

Dat ze zich er doorheen geslagen heeft blijkt wel, gezien haar plaats in de landelijke finale van het Regio Songfestival van vanavond. Bekende Noord-Hollander (of BNH'er) Wolter Kroes nam alvast deze succeswens voor haar op.

Tekst gaat verder onder de video