Liveblog: matig AZ heeft het moeilijk tegen Excelsior (0-1)

Dit is het liveblog van NH Sport, welkom! Ook vandaag houden we je op de hoogte van het wel en wee in sportief Noord-Holland. Zo neemt AZ het om 18.45 uur op tegen Excelsior en komen de waterpolosters van ZV De Zaan Europees actie. Mis niks van deze wedstrijden en het andere nieuws in onze liveblog. Opmerkingen of tips? Mail naar [email protected]