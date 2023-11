Goaltjesdief Martijn Kaars uit Monnickendam wil topscorer blijven in 1e divisie: "Dat is wel het doel"

Met tien treffers staat Martijn Kaars trots bovenaan de topscorerslijst van de eerste divisie. De Monnickendammer in dienst van Helmond Sport is bezig aan zijn sterkste seizoen ooit en we vingen hem op nadat hij gisteravond de enige treffer maakte tegen Telstar. "De kansen die ik nu krijg, gaan er meestal in."

"Ik speel nu rondom de spits en dat gaat me wel goed af", is de verklaring van Martijn Kaars waarom hij nu zoveel scoort. "Plus we creëren nu meer dan vorig seizoen, dan is het ook makkelijker om te scoren."

Kaars is bezig aan zijn tweede jaar bij Helmond Sport. Vorig seizoen eindigde de 24-jarige inwoner uit Monnickendam al op veertien treffers. Zijn hoogste doelpuntenaantal uit z'n loopbaan en het ziet er naar uit dat hij dat wel ruim gaat verbreken. Als het gaat om de algehele topscorerstitel in de eerste divisie is hij vrij helder. "Dat is wel een doel."

