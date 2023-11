Natte en koude opdrachten bij Texelse Wampex 2.0: "Waar ben ik aan begonnen?"

Wakeboarden in een natuurgebied, toneelspelen, knutselen met Texelse frites, 'swientie tikken', brandje blussen en puzzels oplossen. Het kwam allemaal aan de orde in de Texelse Wampex 2.0. Een avonturentocht over het eiland met 160 deelnemers, die bijna 24 uur de regen en kou moesten trotseren om de opdrachten te volbrengen.

Foto: Wampex - Lia Stienstra

Want wie gaat er nu rollen in een varkenshok in zijn onderbroek? Alexander Hillen deed het, om even later zich af te spoelen in een drinkwaterbak voor paarden. "Het waren toch weer vijf extra punten die we konden verdienen", zegt hij met een grote glimlach. De Texelse Wampex is in het kort een avontuurlijke expeditie vol opdrachten in de buitenlucht. Bij alle opdrachten kunnen er bij een jury punten verdiend worden. En uiteraard is de groep met de meeste punten winnaar. De tocht werd een aantal jaar niet georganiseerd, maar een aantal Texelaars had eerder dit jaar het plan opgevat om toch weer een nieuwe Wampex te organiseren. En niet zonder resultaat: ruim 40 groepen hebben zich opgeven. "Een aantal weken geleden had zich nog maar 7 teams ingeschreven", zei Esther Duinker vooraf. "Toen hadden we nog overwogen om het evenement af te blazen. Maar zoals altijd wachten de Texelaars tot het laatste moment."

1995 Toen de deelnemers zich vrijdagnacht om 12 uur moesten melden in de Scholengemeenschap De Hoge Berg kwam de regen met bakken uit de lucht. "Toen vroeg ik mij wel even af waar ik aan was begonnen", zegt Udo Visser. Hij ging samen op pad met John Zoetelief en Daan van Sijp. Laatstgenoemde is oudgediende. "In mijn eerste Wampex was ik post", zegt de sportieve Texelaar. "Dat was in 1995. Maar dan maak je niet veel mee. Een jaar later heb ik mij als deelnemer ingeschreven." Van Sijp is liefhebber van verschillende uitdagende opdrachten. "Alleen dat fietsen vind ik verschrikkelijk." Een verslavende hobby? "Nee het is gewoon erg gezellig." In zijn rugzak had hij uittreksels van de Texelse boerderijenboeken. "Je weet nooit waar je dat voor nodig kunt hebben."

Foto: Wampex - NH Nieuws/Edo Kooiman

"Pff, alles uit en dan in je nakie in een regenpak" Deelnemer Sarah Eshuijs

Bij de Moksloot, op het zuidpuntje van Texel, had Norbert Leijen samen met Clarck de Boer een uitdagende opdracht. De deelnemers moesten op een zelf getimmerd wakeboard over het water surfen. Geen eenvoudige opdracht, zo bleek later als Sarah Exhuijs volledig kopje onder gaat. "Je ligt er zomaar in. Dan ga je helemaal kopje onder en dan hoor je even niets meer." Ze had al haar kleren nog aan. "Die had ik met zorg uitgekozen. Pff, alles weer uit en dan in je nakie in een regenpak." Dan moest ze de hele nacht nog door. Bijna twaalf uur later was ze nog steeds van de partij. "We hadden die nacht ook nog regen en hagel. We waren weer zeiknat. En er waren nog meer 'plonsdingen'", zei ze met een lach.

Wakeboarden over de Moksloot - NH Nieuws/Edo Kooiman

Ronno Honingh en Mariska Koenders stonden bij kampeerboerderij Jonkersbergen bij Den Hoorn bij een grote zwemvijver. Zij moesten de deelnemers het spel uitleggen, waarbij zij op een supboard het water over moesten steken. "We hadden het hele parcours tevoren klaargezet en verlicht", zei Ronno. "Maar toen we hier waren was alles donker. Wat bleek, de stroom stond op een tijdklok. Toen hebben we nog naar een nieuwe verlichting moeten zoeken..."

Foto: Wampex - NH Nieuws/Edo Kooiman

Voor het eerst konden de deelnemers dit keer niet slapen. Dat betekent een behoorlijke uitputtingsslag. En niet alle posten waren eenvoudig te vinden. "We hadden een noodbrief (daar staat de post in waar je moet zijn, red) open getrokken, maar zelfs toen konden we de post niet vinden", zei Ramona Huysman. "Waren we heel lang aan het zoeken op een vakantiepark, bleek de post aan de andere kant van het water te zijn. Toen zijn we maar gaan zwemmen om niet meer tijd te verliezen."

Foto: Wampex - NH Nieuws

"Ik kan helemaal niet zwemmen" Oudste deelnemer Cor Zijm

Cor Zijm is ook al jaren van de partij. Hij is steevast de oudste deelnemer, maar was dit keer zelfs jarig. Voor de start werd hij toegezongen door de deelnemers. Samen met Arno Kuip was hij op pad. "We waren hem regelmatig kwijt", zei Arno zaterdag bij de koffiestop. "Dat gebeurde wel een keer of drie." Kuip kon er wel om lachen. Zijm is voorlopig nog niet van plan te stoppen. Alleen de wateropdrachten zijn altijd spannend. "Ik kan namelijk helemaal niet zwemmen."

Foto: Wampex - NH Nieuws/Edo Kooiman

Henri van Maldegem had 'onderbroekenlol'. De moutainbiker is lid van de voormalige club 'Vrije Rijders'. De oudgedienden werden gevraagd om in het centrum van Den Burg een hindernisparcours te maken. En uiteraard met lange onderbroeken. "We hadden tevoren al zoveel lol", vertelde Van Maldegem. "We hebben een zeephelling aan het einde. Die zouden we eerst overdwars neerzetten, maar dat was te gevaarlijk." En over de onderbroeken. "Er hangt er eentje tussen van Henk Rikkenberg", zei hij met een knipoog. "Die is een beetje bruin aan de achterkant. Kees Bas weigerde zijn onderbroek af te geven. En van Erica Goënga hebben we gisteravond nog de broek gekregen."

Foto: Wampex - NH Nieuws/Edo Kooiman

"We verliezen al zoveel leuke dingen op Texel." Henri van Maldegem