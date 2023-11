Polderbaan anderhalve week buiten gebruik voor onderhoud: dit ga je ervan merken

Vanwege onderhoudswerkzaamheden is Schiphols Polderbaan vanaf vandaag anderhalve week buiten gebruik. Dat betekent dat andere start- en landingsbanen vaker zullen worden ingezet, en omwonenden van die banen meer vliegtuigen zullen zien en horen, en dus mogelijk meer hinder ondervinden.

Foto: Polderbaan Schiphol - NH

De tijdelijke sluiting van de Polderbaan betekent dat de Zwanenburgbaan en de (secundaire) Buitenveldertbaan (ook wel de Bulderbaan genoemd) vaker zullen worden gebruikt door zowel startende als landende toestellen. Ook de Schiphol-Oostbaan kan worden gebruikt voor landende vliegtuigen, wat vooral in Amsterdam niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Wanneer en hoe vaak de Schiphol-Oostbaan de komende anderhalve week wordt geopend, is onder meer afhankelijk van het weer en de hoeveelheid aankomende vliegtuigen. Voor nachtvluchten wordt de Zwanenburgbaan gebruikt. Artikel gaat verder onder de afbeelding

Foto: Het banenstelsel van Schiphol - Schiphol

De grote beurt is onderdeel van de reguliere onderhoudscyclus, schrijft Schiphol in een persbericht. Waar nodig worden asfalt en markeringen gerepareerd, de elektra en bekabeling worden gecontroleerd en lampen vervangen of schoongemaakt. Verder wordt de afvoer doorgespoeld, worden de grasvelden rond de baan gemaaid en worden lampen vervangen die piloten gebruiken bij de landing. Dat die zogeheten 'aanvliegarmaturen' op zijn, bleek tijdens een recente inspectie. Daardoor blijft de Polderbaan een dag langer dicht dan aanvankelijk gepland. Landingssysteem Niet alleen Schiphol en Heijmans zijn bij het onderhoud betrokken, ook Luchtverkeersleiding Nederland komt in actie. LVNL gebruikt de sluiting om werkzaamheden aan het landingssysteem van de baan uit te voeren. Gevolg is dat de baan na afloop van de onderhoudsperiode (vanaf 15 november) een maand lang niet kan worden gebruikt bij slecht zicht. Pas nadat het nieuwe landingssystemen dertig dagen goed heeft gefunctioneerd, kan de baan ook weer bij mistige omstandigheden worden ingezet. Dit merkt de omgeving ervan Omdat ze bijna parallel aan elkaar liggen, zijn de naderingsroutes van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan vrijwel identiek. Je zou verwachten dat de tijdelijke sluiting van de Polderbaan dan ook niet voor een grote verschuiving van overlast zorgt, maar wie onderstaande afbeelding bekijkt, ziet dat er wel degelijk verschillen zijn. Zo loopt de naderingsroute van de Polderbaan dicht langs Uitgeest, en zal het daar vanwege de sluiting van de baan de komende anderhalve week wat stiller zijn. Omdat er in die periode meer toestellen op de Zwanenburgbaan landen, zullen er meer toestellen over Krommenie en Assendelft komen, waardoor de overlast daar groter kan zijn dan anders.

De sluiting van de Polderbaan en het tijdelijke extra gebruik van de Zwanenburgbaan betekent dat er minder toestellen over het grensgebied van de IJmond (Heemskerk/Beverwijk) en de Zaanstreek (Krommenie) zullen vliegen, maar meer over het gebied tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad. Buitenveldertbaan Intensiever gebruik van de Buitenveldertbaan betekent dat er meer vliegtuigen de naderingsroute over Amsterdam Zuidoost, Amstelveen-Noord en het Amstelveense Bos zullen volgens. De kans is groot dat Amstelveners ze komende week dus wat vaker zien en horen vliegen. Dat geldt ook voor vertrekkende vliegtuigen, want toestellen die vanaf de Buitenveldertbaan opstijgen vliegen vrijwel allemaal eerst over Amstelveen-Noord/Buitenveldert. Een deel buigt vervolgens af om over het IJsselmeer en Amsterdam-Noord/Zaanstreek richting het oosten of zuiden te vliegen. Die toestellen komen voor een groot deel over Haarlem of de IJmond. Lees verder onder de afbeelding

Foto: Aanvliegroute Schiphol-Oostbaan - Schiphol

Afhankelijk van de drukte en het weer kan dus ook de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als alternatief voor landende vliegtuigen. In dat geval zullen Amsterdammers de sluiting van de Polderbaan goed merken. Die vluchten naderen Schiphol namelijk via de route over Volendam en Monnickendam en zullen - aldus Schiphol - vrij laag over Amsterdam-Noord en de Amsterdamse binnenstad vliegen. Reizigers Voor reizigers betekent sluiting van de Polderbaan dat zij in ieder geval geen kwartier à twintig minuten hoeven te taxiën om op de baan of bij de gate te komen. In een aflevering van NH Airtime van eerder dit jaar stond de baan met de officiële naam 18R-36L centraal. De Polderbaan gaat naar verwachting op 15 november om 19.00 uur weer open.

NH Airtime: Eindeloos taxiën naar de Polderbaan van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet