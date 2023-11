23-jarige krijgt gevangenisstraf voor in bezit hebben van explosief en zestien flessen lachgas

Een 23-jarige Amsterdammer is veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, omdat hij een explosief heeft verstopt in een zoutcontainer op de IJburg. Ook werden bij zijn aanhouding zestien flessen lachgas aangetroffen in zijn huis.

Een omstander zag op 15 juli een verdacht Albert Heijn-tasje liggen in een zoutcontainer op IJburg. De tipgever besloot de politie te bellen, omdat er 'allemaal draden' uit het tasje staken. Het tasje zou daar dezelfde ochtend door een man met een ontbloot bovenlichaam daar neer zijn gelegd.

Het pakketje werd door een politieagent ter plekken meteen herkend als een explosief. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is gebleken dat de bom bestond uit een elektriciteitskabel die aan een explosief vastzat. Volgens het NFI bevatte het explosief 350 gram flitspoeder, een krachtige explosieve stof. Bij ontploffing zou het tot ernstig of dodelijk letsel kunnen lijden bij mensen die zich in de buurt bevinden. De 23-jarige Amsterdammer werd dezelfde dag nog op camerabeelden herkend en aangehouden.

Zestien flessen lachgas

De man verklaarde in de rechtbank dat hij dacht dat er drugs in het tasje zaten en de tas niet in het huis van zijn ouders wilde verstoppen, omdat hij bang was dat de politie deze bij een eventuele doorzoeking zouden vinden. Maar de rechter ging hier niet in mee. De ouders van de verdachte waren niet thuis en hij had daar met vrienden wél zestien flessen lachgas liggen.

Daar komt bij dat de verdachte heeft verklaard dat de tas zwaar was. Als de inhoud daarvan daadwerkelijk harddrugs was geweest, zou de straatwaarde daarvan enorm zijn en is het niet logisch dat hij dit buiten zou achterlaten zonder dat hij daarover in gesprek zou gaan met de eigenaar, redeneert de rechter. In plaats daarvan zou er volgens het onderzoeksteam sprake zijn geweest van het 'koud leggen' van het explosief.