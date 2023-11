Bedrijfspand Nieuw-Vennep in lichterlaaie, politie pakt 18-jarige man op

Aan de Kopsstraat in Nieuw-Vennep is vanmorgen rond 9.00 uur brand uitgebroken in een leeg pand. Bij de brand is veel rook vrijgekomen, de nabijgelegen sportschool is ontruimd. De politie heeft inmiddels een man (18) uit Nieuw-Vennep opgepakt.

Het leegstaande pand staat 'volledig in brand', vertelt een woordvoerder van de brandweer tegen NH. "Omdat het een groot pand is, hebben we opgeschaald."

Sportschool ontruimd

Er zouden geen mensen aanwezig zijn in wat waarschijnlijk een voormalig kringloopwinkel is. Wel is de sportschool iets verderop in de straat ontruimd. Via een NL-alert wordt omwonenden geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.

Op Burgernet werd gevraagd uit te kijken naar witte jongens met blond haar in de leeftijd van 17 tot 19 jaar, rond de 1,80 meter lang met een crèmekleurige jas. In de loop van de ochtend is een 18-jarige Nieuw-Venneper opgepakt, vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH. Het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting is momenteel gaande.

Het is niet de eerste keer dat er brand is uitgebroken in het leegstaande pand. In september moest de brandweer ook al uitrukken.