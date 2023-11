Weer het oude liedje voor kansenmissend Telstar: "Vandaag was het wel heel erg"

Het begint langzamerhand een terugkerend probleem te worden voor Telstar: het afmaken van kansen. Ook in de 1-0 nederlaag tegen Helmond Sport kreeg de ploeg van Mike Snoei weer een aantal levensgrote opgelegde kansen. "We vergeten onszelf te belonen", zegt middenvelder Tom Overtoom.

Tom Overtoom: "Vandaag was het wel heel erg" - NH Sport/Frank van der Meijden

Overtoom was een van die spelers die een grote mogelijkheid verprutste. De middenvelder snoepte tien minuten voor de tijd de bal af van een Helmond Sport-verdediger en kon alleen op de keeper afgaan. "Ik had een discussie met de trainer of ik hem in één keer had moeten schieten. Nu nam ik hem mee en kwam ik te kort op de keeper. Ik wilde hem nog stiften, maar het was net te kort", aldus Overtoom.

In paniek raakt Overtoom niet van de onnauwkeurigheid voor het doel. "Vandaag was het wel heel erg. Je vergeet jezelf te belonen. Maar we zijn wel goed doorgegaan. Dit soort wedstrijden moet je eigenlijk wel gewoon winnen. Daar hebben we ook het team voor. Maar we zouden een groter probleem hebben als we helemaal geen kansen zouden krijgen." Tekst gaat verder onder de video.

Telstar-trainer Mike Snoei: "Ik kan er met me verstand niet bij" - NH Sport/Frank van der Meijden

Tijdens de wedstrijd sprong Mike Snoei een aantal keer driftig op en neer langs de zijlijn. De Telstar-trainer kon maar moeilijk verkroppen dat zijn spelers niet de 1-1 konden maken. "Ik kan er met me verstand niet bij. Hoe wil je dan wedstrijden winnen? Moet het dan altijd in de 94e minuut? Dit is gewoon doodzonde." Aanstaande vrijdag komt Telstar weer in actie. Dan spelen de Witte Leeuwen thuis tegen de oude club van Mike Snoei: De Graafschap.