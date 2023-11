Nu juicht Jong AZ wél in blessuretijd: "Je kan niet vijf minuten voor tijd wegzappen bij ons"

Niemand in het stadion zag Jong AZ nog de gelijkmaker tegen VVV-Venlo maken (2-2). Toch gebeurde het in de dying seconds van de wedstrijd. Loek Postma tikte raak en bezorgde zijn ploeg daarmee een zwaarbevochten punt in Limburg. "Iedereen dacht dat het een eigen doelpunt was, ik kop hem wel echt binnen", zegt Postma.

Loek Postma bezorgt Jong AZ in de laatste seconden een punt tegen VVV - NH Sport / Stephan Brandhorst

Op slag van rust kwam Jong AZ na een prima eerste helft op voorsprong. Ricuenio Kewal tikte raak na een subtiele assist van Jayden Addai: 0-1. In de tweede helft moesten de beloften alleen maar in de achteruit. VVV-Venlo zocht voortdurend de aanval en kwam via Robin Lathouwers en Rick Ketting op een 2-1 voorsprong.

In de slotseconden mocht Jong AZ aanleggen voor een vrije trap. Zelfs doelman Rome Jayden Owudu-Oduro rook zijn kans. Uit de voorzet van Mexx Meeedink was het invaller Postma met de gelijkmaker. Het was zijn eerste treffer voor Jong AZ. "Dan maar gelijk op een mooie manier", zegt Postma. Vorige week liep Jong AZ tegen een vervelende nederlaag aan. Jari Vlak maakte diep in blessuretijd de 2-1 voor FC Emmen. Vanavond kon trainer Jan Sierksma in de blessuretijd wel juichen. "Je kan niet vijf minuten voor het einde wegzappen bij ons", zegt Sierksma. Tekst loopt door onder de video.

Jong AZ-trainer Jan Sierksma: "Je kan niet 5 minuten voor tijd wegzappen bij ons" - NH Sport / Stephan Brandhorst