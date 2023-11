Krankzinnig: Jong AZ pakt in slotseconde nog puntje tegen VVV-Venlo

Jong AZ heeft op bezoek bij VVV-Venlo in de slotfase een punt weggeven. Vlak voor rust zorgde Ricuenio Kewal voor de onverdiende 0-1, waarna Robin Lathouwers en Rick Ketting de zege voor de Limburgers leken veilig te stellen. Loek Postma was in minuut 95 (!) verantwoordelijk voor de 2-2.

Foto: Grote euforie bij Jong AZ - Pro Shots / Johan Manders

Jong AZ had het in de eerste helft moeilijk tegen de Venlonaren in De Koel. De eerste mogelijkheid diende zich na twee minuten al aan via Elias Sierra. Hij schoot een voorzet van Rick Ketting net naast. Even later konden Jan Sierksma en consorten opgelucht ademhalen, nadat Finn Stam een gevaarlijk schot van Moreno Rutten van de lijn haalde. De Alkmaarse beloften kwamen lange tijd niet verder dan een slap schotje van Ernest Poku. Het was Jong AZ dat toch de leiding nam via Ricuenio Kewal na een pass van Jayden Addai: 0-1.

VVV knokt zich terug Uitgerekend Robin Lathouwers, een van de vijf voormalige AZ-spelers bij VVV, zorgde voor de gelijkmaker. Hij verschalkte van ruime afstand de doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. De doelman was enkele minuten later wél alert bij een vlammend schot van Levi Smans. De Limburgers waren de hele tweede helft veel beter, dus het was wachten op het doelpunt. Die viel uiteindelijk vlak voor het einde van de wedstrijd. Rick Ketting was uiteindelijk de maker van de 2-1. Pijnlijk genoeg had Mexx Meerdink vlak daarvoor een goede mogelijkheid om zeep geholpen. In de blessuretijd kwam Jong AZ tóch op 2-2 na een kopbal van Loek Postma. Opstelling Jong AZ: Owusu-Oduro; Dekkers, Goes, Dekker, Stam; Smit, Kwakman, Kewal; Addai, Meerdink, Poku