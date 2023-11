Klimaatburgemeester Trees tóch weer de laan uitgestuurd

Trees Lammers mocht opnieuw klimaatburgemeester van Hilversum worden, als ze zich maar aan de regels zou houden. Dat is niet gelukt: in de eerste week van haar functie deed ze mee aan een actie in Den Haag, waarbij de politie moest ingrijpen. Hierdoor is ze wéér ontslagen als klimaatburgemeester.

Foto: Trees Lammers demonstreert in Den Haag - NH

Een dag na haar aanstelling demonstreerde Trees samen met leden van Extinction Rebellion in het pand van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) op 1 november. Ze werd gevraagd om het pand voor 16.30 uur te verlaten, maar dat deed ze dit niet. De politie heeft Trees vervolgens uit het pand verwijderd. Het ministerie van EKZ, die verantwoordelijk is voor de klimaatburgemeester, schrijft in een brief dat mensen in deze rol zich aan de spelregels moeten houden. Een van de uitgangspunten is dat de klimaatburgemeester inwoners 'op een positieve manier inspireert'. 'Geen andere optie' De actie in Den Haag, waarbij de politie Trees heeft moeten verwijderen, vindt het department niet passen bij een klimaatburgemeester. Vanwege die actie ziet de organisatie 'geen andere optie' dan Trees uit deze functie te zetten. Trees lijkt hiermee een eendagsvlieg te zijn als het gaat om haar functie als klimaatburgemeester. Een jaar geleden protesteerde ze naakt op het spoor bij het Westelijk Havengebied. Nog geen drie dagen na haar aanstelling werd ze naar aanleiding hiervan ook ontslagen.