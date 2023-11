Omstanders overmeesteren verdachte van poging tot overval tabakswinkel

Een tabaksspeciaalzaak aan de Pieter Nieuwlandstraat in Amsterdam-Oost is rond 16.00 uur overvallen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog onduidelijk is of er daadwerkelijk iets buit is gemaakt en spreekt daarom van een 'poging tot overval'. Er is een verdachte aangehouden. Volgens een getuige gaat het om een jonge verdachte die de zaak met een mes betrad.