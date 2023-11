De Velsertunnel twee avonden gesloten wegens onderhoud

Maandagavond 6 november tot en met woensdagavond 8 november is de Velsertunnel dicht voor onderhoud. Om 20.00 uur beginnen de werkzaamheden steeds en ze eindigen weer om 5.00 uur. Het zorgt voor een aantal omleidingen in het verkeer.

Rijkswaterstaat voert inspectiebeurten uit over negentien tunnels om de goede staat van ze te behouden. Zo wordt de Velsertunnel deze nacht gereinigd, wordt er gekeken naar ongedierte en worden de lampen gecontroleerd.

Autmobilisten vanuit IJmuiden en Velsen-Zuid moeten een iets groter stuk omrijden: zij gaan eerst via de A9 naar het zuiden richting knooppunt Rottepolderplein, om daar de afslag 'terug' richting Alkmaar te nemen. De reis duurt zo'n kwartier langer.

Het verkeer wordt omgeleid naar de Wijkertunnel op de A9. Het verkeer dat vanuit Velsen-Noord en Beverwijk richting Haarlem en Amsterdam rijdt, kan via de calamiteitenboog worden omgeleid naar de Wijkertunnel. Dat zal ongeveer vijf minuten langer duren.

