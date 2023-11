Kunstlijn Haarlem 2023 van start: Rob van Bruggen fotografeert het liefst meisjes met rode haren

Haarlem verandert dit weekend weer in een grote cultuurtempel waarin beeldende kunst centraal staat. Een van de deelnemers is fotograaf Rob van Bruggen. Hij maakt foto's van meisjes met rode haren, vaak in een sprookjesachtige omgeving. "Ik vind ze mooi, maar ook hebben ze iets onschuldigs en schilderachtigs."

Voor fotograaf Rob van Bruggen begon het misschien wel met Roodkapje. Zijn liefde voor sprookjesachtige taferelen en meisjes met rode haren. "Roodkapje was als kind altijd al mijn favoriete sprookje. Spannend verhaal. Het mooie, onschuldige dat bedreigd wordt. Dat is in de wereld ook vaak zo."

Op de foto's van Rob staat meestal een meisje met rode ergens midden in de natuur, in een bos of midden in een vijver. "Ik vind meisjes met rode haren mooi. En in combinatie met oude kleding en in een natuurlijke omgeving geeft dat een mooi schilderachtig plaatje", zegt hij. "En ik fotografeer liever geen volwassen modellen, omdat het dan vaak modeplaatjes worden. Die onschuld van die meisjes geeft de foto vaak iets spannends".

Niets zonder ouders

Om modellen voor zijn foto's te vinden gaat Rob vaak gewoon de stad in. Op straat of bij uitgaande scholen vindt hij zijn roodharige meisjes. Voor alle duidelijkheid: Rob doet niets zonder medeweten van de ouders. "Ik spreek meisjes aan en vraag dan of de ouders contact met mij opnemen, dat moeten ze niet zelf doen. Vader of moeder gaat ook altijd mee op locatie waar ik de foto maak."

