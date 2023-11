Tessa uit Zwaag winnares van Young Impact Award: "Kan het nog steeds niet geloven!"

Tessa Sijm uit Zwaag is gisteren in de prijzen gevallen bij de Young Impact Awards. De 19-jarige vrouw met autisme heeft gewonnen in de categorie 'Maatschappij'. "Ik heb mijn doel eigenlijk al driedubbel bereikt", laat ze weten. Ook Fleur Neefjes van het Vrijwilligerspunt Westfriesland is trots op Tessa's winst. "We kunnen alleen maar supertrots zijn op haar."