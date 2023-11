Lokale lekkernij: Aalsmeerders smullen van seringenbonbons

Gedurende het jaar van de sering onstond ook het idee voor de seringenbonbon, dus werd lokale chocolatier Martinez aan het werk gezet. In eerste instantie wilde de tuin haar eigen Aalsmeerse seringen in de bonbons verwerken, maar dat bleek niet mogelijk.

De ludieke actie luidt het einde van het jaar van de sering in, vertelt beheerder van de Historische Tuin Constantijn Hoffscholte aan NH. "We hebben het hele jaar door activiteiten gehad om de aandacht te vestigen op de unieke seringenteelt in Aalsmeer."

"We zijn twee weken geleden begonnen en het is nu al bijna uitverkocht"

De seringensiroop mag dan zijn geïmporteerd uit België, Aalsmeerders zijn er niet minder enthousiast over. "We zijn twee weken geleden begonnen en het is nu al bijna uitverkocht", weet Constantijn.

Een Aalsmeerse die vandaag haar bestelling op komt halen, heeft hoge verwachtingen van de lokale lekkernij. "Ik heb regelmatig een bosje seringen in huis staan en verwacht de zalige geur terug te vinden in de bonbons", vertelt ze voor ze het chocolaatje in haar mond steekt. "Het is heel erg lekker", vindt ze. "Maar of ik seringen proef, weet ik niet."

'Bloemige smaak'

Ook oud-kweker Gerard Hansen komt even proeven. Hij weet alles van seringen en heeft zelfs een klein museum in zijn tuin. Gerard hoeft dan ook niet lang na te denken over de vraag wat seringen nou zo bijzonder maakt: "De geur en de grote bloemen. Er zijn maar weinig bloemen die daarmee te vergelijken zijn."

De Aalsmeerder geniet met volle teugen van de seringenbonbons, maar proeft hij de kleurrijke bloemen er nou ook in terug? "Het is dat ik het weet", zegt hij twijfelachtig. "Maar er zit wel iets van seringen in. Het is een lekkere zoete, bloemige smaak."