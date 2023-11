Politie lost waarschuwingsschot tijdens aanhouding van minderjarigen

Op metrostation Venserpolder zag een getuige een groepje minderjarigen bij elkaar staan. Een van hen leek een vuurwapen bij zich te hebben, de getuige belde daarom de politie. Toen de agenten bij de halte aankwamen, rende een deel van de groep weg. Tijdens de vluchtpoging klonk er een harde knal, wat volgens de agenten klonk als een schot. Een van de agenten trok daarom zijn eigen wapen en loste een waarschuwingsschot.

Vrijwel direct na het schot wisten de agenten twee minderjarigen aan te houden, een van hen had illegaal vuurwerk bij zich. In de buurt vonden agenten ook het vuurwapen, maar dat bleek te gaan om een nepvuurwapen. De twee minderjarigen mochten na het verhoor op het politiebureau weer naar huis, maar moeten binnenkort wel verschijnen voor de rechter.

Gevaarlijkheid van nepwapens

De politie waarschuwt dat het bezitten van een nepwapen gevaarlijk is. "Vanaf een afstand is het zeer moeilijk in te schatten of het om een echt of nepwapen gaat. Daarom nemen agenten omwille van de veiligheid van henzelf, maar ook van omstanders, geen enkel risico en treden altijd op." In dit geval ging het om een waarschuwingsschot, maar volgens de politie kan dat bij verzet of onvoorspelbaar gedrag heel anders lopen.