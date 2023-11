Goed uitkijken! Dit zijn de gevaarlijkste kruisingen in Haarlem en omgeving

De gemeente Haarlem gaat onderzoek doen naar de veiligheid op het kruispunt van de Eksterlaan en de Vondelweg in Haarlem. Omwonenden zien het daar regelmatig misgaan, met vaak fietsers als slachtoffers. Opvallend is dat de kruising niet op de lijst van 'blackspots' staat in Haarlem. Waar zijn die dan wel?

De kruising van de Europaweg met de Groningenlaan staat op nummer één op de lijst van meest onveilige kruisingen in Haarlem. Dat zijn kruispunten waar relatief veel ongelukken gebeuren, vaak te snel wordt gereden en waar dus maatregelen genomen moeten worden. Dat blijkt uit het 'Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid Noord-Holland 2030'. Verkeersslachtoffers verminderen Het uitvoeringsprogramma is opgesteld door onder meer de provincie samen met gemeenten in vijf regio's in Noord-Holland, waaronder Kennemerland. Ook de politie, Fietsersbond en de ANWB werken eraan mee. Doel van het uitvoeringsprogramma is om het aantal verkeersslachtoffers in Noord-Holland drastisch te verminderen de komende jaren en om de gevaarlijkste verkeersroutes aan te pakken. Maar dan moet je natuurlijk wel weten om welke kruisingen en/of straten het gaat. Daar is nu een top tien per gemeente van bekend. Tekst loopt door na de foto.

Foto: De kruising Korte Zijlweg ter hoogte van de Duinlustweg, ook een gevaarlijk punt - Elizabeth Stilma / NH

Haarlem De kruising van de Groningenlaan met de Europaweg in Schalkwijk staat dus op nummer één. Gevolgd door de kruising tussen de Europaweg, de Engelandlaan en de Zwemmerslaan. Ook de kruising bij de Jan Gijzenkade, het Jan Gijzenpad, de Planetenlaan en de Rijksstraatweg komt terug in de top drie. Bloemendaal In Bloemendaal wordt de Leidsevaart met de Zwarteweg genoemd als gevaarlijkste kruising. Daarna volgt de kruising tussen de Bentveldsweg, de Duinlustweg en de Zijweg. Op drie staat het kruispunt Brouwerskolkweg met de N200 (de Zeeweg, red.). Als gevaarlijkste traject in Bloemendaal wordt onder meer de overgang van de Duinlustweg naar de Korte Zijlweg genoemd in het rapport. Over dat laatste knelpunt zijn onlangs zorgen geuit door bewoners van het Ramplaankwartier in Haarlem. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Overgang Duinlustweg - Korte Zijlweg in Bloemendaal - Elizabeth Stilma / NH

De bewoners van het Ramplaankwartier hebben de gemeente om maatregelen gevraagd, omdat fietsers die daar richting die buurt afslaan, pas laat zicht hebben op achteropkomend verkeer. Ook zouden auto's daar regelmatig te hard rijden en is er geen veilige oversteek voor voetgangers. Heemstede De kruising van de Glipper-Dreef met de Sportparklaan staat op nummer 1 van gevaarlijkste kruisingen in Heemstede. Daarna komt die tussen de Camplaan en de Heemsteedse Dreef. Gevolgd door de César Francklaan met de Jan van Gilselaan. Zandvoort Het meest onveilige kruispunt in Zandvoort blijkt dat tussen de Doctor Jacobus P. Thijsseweg, de Linnaeustraat en de Van Lennepweg te zijn. Daarna volgt het kruispunt van de Haarlemmerstraat, de Kostverlorenstraat, de Tolweg en de Zandvoortselaan (N201). Op nummer drie staat de kruising van de Herman Heijermansweg met de Zandvoortselaan. Klik hier voor het volledige uitvoeringsprogramma en zie wat gemeenten de komende jaren gaan doen qua verkeersveiligheidsmaatregelen.