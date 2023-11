Bedrijfspand in Medemblik extra lang gesloten na vondst cocaïnewasserij

Voor de tweede keer in korte tijd is er in een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Medemblik een drugslab gevonden. Reden voor burgemeester Michiel Pijl om het pand extra lang te sluiten. De loods gaat voor negen maanden op slot.

Op initiatief van de gemeente werd vorige maand een controle gehouden, waarbij het drugslab werd ontdekt. De politie hield daarbij één persoon aan die op dat moment aanwezig was in de loods. Een dag later werd bekend dat het drugslab werd gebruikt voor het maken van cocaïne.

De politie kwam het lab op het spoor dankzij een tip. In de loods werden spullen aangetroffen om cocaïne te kunnen maken uit producten zoals kleding of shampoo. Daarna zou het verwerkt worden tot poedervorm, om uiteindelijk in kilo's verkocht te worden. "In de ruimte hing een penetrante chemische lucht en waren chemicaliën opgeslagen", lichtte de politie na de vondst toe.

Tweede keer in korte tijd

Burgemeester Michiel Pijl en de gemeente Medemblik vertelden vorige maand dat zij de loods op korte termijn wilden sluiten. "We streven met onze partners naar een veilige leef- en werkomgeving in Medemblik. Deze vondst is weer een duidelijke vorm van ondermijning. Het bestrijden hier staat hoog op de agenda, dus we treden hier hard tegen op."

Vandaag heeft de gemeente bekendgemaakt dat het bedrijfspand aan de Nijverheidsweg voor langere tijd wordt gesloten. In plaats van een termijn van maximaal een half jaar, gaat het negen maanden dicht. "Vanwege de ernst van de situatie en het feit dat er voor de tweede maal een overtreding plaatsvindt op deze locaties, is er besloten voor een sluiting van negen maanden over te gaan."