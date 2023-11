Rondgestuurde naaktfoto van 14-jarige aanleiding voor ouderavond over grooming en sexting

Wat een gezellig uitje had moet worden, laat uiteindelijk een diepe groef van onzekerheid achter wanneer er tijdens een activiteit van Met Heemskerk naaktfoto's van een 14-jarige deelneemster rondgaan. Het is de aanleiding voor de ouderavond over grooming en sexting in het Spectrum van afgelopen week, want wekelijks horen jongerenwerkers vergelijkbare verhalen langskomen.

Grooming is het proces waarbij een volwassene kinderen online benadert met als doel seksueel contact, en kan gezien worden als online kinderlokken. Sexting is het versturen van seksueel getinte berichten via sociale media. Dat kan spannend zijn, maar gaat mis wanneer het in verkeerde handen terechtkomt of als chantagemiddel wordt gebruikt. Jongerenwerker Frank Smit en jeugd maatschappelijk werker Laura Sprenger hoeven niet lang na te denken over de vraag of ze dit in de praktijk vaak tegenkomen. In koor en volmondig is het antwoord: "Ja, we horen wekelijks wel een voorbeeld voorbijkomen." Tekst gaat door onder de foto

Foto: Sexting Loverboys - Adobe Stock - Adobe Stock

Rondgestuurde naaktfoto De impact hiervan is enorm, dat hebben ze met eigen ogen gezien toen het misging tijdens de activiteit, vertelt Frank. "Twee vriendinnen kregen ruzie met elkaar, waarna de ene dacht dat het een goed idee was om een naaktfoto van haar vriendin aan de anderen te tonen." Zonder dat iemand er iets over kon zeggen, werd de foto onder hun neus geduwd. "Op school bleek de foto al een tijd geleden in omloop te zijn geweest. In een vlaag van verliefdheid heeft het slachtoffer die toen naar haar vriendje gestuurd. En toen het uitging, heeft hij dit verkeerd gebruikt."

Impact Op school was het inmiddels weggeëbd, maar door de ruzie rakelde het weer op. "Ze is hierdoor enorm onzeker geworden", benadrukt Frank. "Later bij een andere sportactiviteit, durfde ze er eigenlijk niet eens te zijn. Het heeft zoveel impact gemaakt." Laura vult aan: "Ze kon niet zichzelf, een meisje van veertien, zijn zonder het gevoel te hebben constant over haar rug te moeten kijken van: 'o, zal die wat doen of zal die een foto maken.'"

Ouderavond Voor de jongerenwerkers was het duidelijk dat ze hier iets mee moesten, want zelfs voor hen bleek handelen in zo'n situatie moeilijk. "We wilden hier meer over leren, maar ook ouders handvatten geven. Hoe ga je het gesprek aan? En hoe houd je het in de gaten wat je kind online doet? Er bestaan zoveel apps, het is soms niet meer bij te benen", zegt Frank. Er vloeide een ouderavond met Qpido, een onderdeel van Levvel, uit voort, een organisatie die voorlichting geeft over veilig seksueel opgroeien voor jongeren. En sociale media is daar tegenwoordig nu eenmaal onderdeel van, legt Hanneke Versteeg, jeugd maatschappelijk werker bij Qpido en zelf moeder uit. Zelf zegt ze over haar kinderen: "Tot hun achttiende zijn ze onder mijn hoede. Ik licht ze voor over de gevaren van drank, drugs en sociale media, dat ook. Het hoort nu gewoon bij de opvoeding."

Gevaar Hoe belangrijk die voorlichting is, wordt aan de hand van een paar voorbeelden snel duidelijk. Gevaar kan zich zelfs verschuilen in een onschuldig lijkende chat, onderdeel van een My little Pony-spel, legt Versteeg uit. "Groomers gaan heel manipulatief en sluw te werk. Ze winnen informatie over het slachtoffer in, voorzien in behoefte en lijken een vriend te zijn en vervolgens verleggen ze je grenzen met als doel misbruik." Ze heeft garageboxen gezien waar geronselde jonge meiden als prostituee moesten werken. "Het is echt afschuwelijk." Maar ook zoiets heftigs, begint 'onschuldig' en net zo goed bij jongetjes. "Oh, welke voetbalclub zit je? Ah, ken je die trainer? Zullen we afspreken?", geeft ze als voorbeeld.

"Groomers gaan heel manipulatief en sluw te werk" Hanneke Versteeg

De ouderavond sluit af met een fictief filmpje, waarin dergelijke situaties worden nagespeeld. Na afloop valt iedereen stil. "Jeetje, wat heftig, zegt één van de ouders." De boodschap van de avond is duidelijk: sociale media verbieden werkt vaak averechts, leer ze er daarom mee om te gaan. Ga het gesprek aan en weet waar je kind zich mee bezighoudt.

