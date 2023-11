Winkelier bood vuurwapengevaarlijke verdachte kop koffie aan: "Hij had duidelijk spijt"

De eigenaar van de Amstelveense kringloopwinkel aan de Ouderkerkerlaan waar gisteren een vuurwapengevaarlijke verdachte van een overval naar binnen liep, heeft hem 'mee naar achteren genomen en een kop koffie aangeboden'. "Ik zag geen gevaarlijke man", zegt Edwin van den Wildenberg in gesprek met NH.

Foto: Vuurwapengevaarlijke man Amstelveen meldde eerdere overval in kringloopwinkel - VLN Nieuws

"Er was storm op komst, dus het was niet heel druk, maar er waren zo'n tien klanten in de winkel", vertelt Edwin over het moment dat de man gisteren zijn zaak binnen stapte. De eigenaar is op dat moment als enige van zijn team in de winkel aanwezig en staat achter de toonbank. Wat hij dan nog niet weet, is dat de politie massaal naar deze man op zoek is. De man zou kort daarvoor in het Stadshart in ieder geval twee mensen met een vuurwapen hebben bedreigd. Eerst zou hij een vuurwapen op een buschauffeur hebben gericht, iets later op de medewerker van een stationswinkel, die hij probeerde te overvallen.

"Hij vertelde dat hij iets had gedaan en dat er een vuurwapen in zijn tas zat" Kringloop-eigenaar Edwin

Eenmaal in de kringloopwinkel loopt de verdachte direct naar de toonbank en geeft zijn rugtas aan Edwin. "Hij vertelde dat hij iets had gedaan, dat er een vuurwapen in zijn tas zat en dat hij een ander vuurwapen aan iemand voor de deur had gegeven." Als Edwin voorstelt om de politie te bellen, sputtert de verdachte geen seconde tegen. "Het was wel duidelijk dat hij er klaar mee was en er spijt van had." Terwijl nietsvermoedende klanten tussen de snuisterijen snuffelen, neemt Edwin de man mee naar achteren. "Daar heb ik hem een kop koffie aangeboden en de politie gebeld." Hij legt de meldkamer uit dat een verdachte met een vuurwapen zich in zijn winkel heeft gemeld, maar dat hij geen gevaar vormt. In gesprek met verdachte "Het duurde heel lang voordat de politie er was", gaat de winkeleigenaar verder. Hoe lang exact kan hij zich niet herinneren, maar hij had tijd genoeg om met de verdachte in gesprek te gaan. "Hij begon over de straf die hij zou krijgen. Hij zit in een moeilijke periode, vertelde hij, en vertelde dat kinderen van hem zijn afgenomen." De man kwam niet verward op Edwin over. "Maar hij had wel gedronken, al dat is geen vrijbrief natuurlijk." Dan komt de politie massaal de straat in gescheurd. "Het stond helemaal vol", zegt Edwin. "Het begon bij de kruising, ik denk wel dertig politieauto's." Wat Edwin betreft was zulk machtsvertoon absoluut niet nodig geweest. "Als de meldkamer goed naar me geluisterd had, hadden ze geweten dat hij rustig was." Omdat de man een vuurwapen bij zich droeg, namen de agenten geen enkel risico, legt een politiewoordvoerder uit. "Dit is procedure bij vuurwapengevaarlijke verdachten. Ook als een betrokkene zegt dat de vuurwapengevaarlijke man geen vuurwapens meer heeft, gaan we zo te werk. Want wellicht heeft hij nog meer wapens."

Foto: Gewapende man opgepakt in Amstelveen na bedreiging in Stadshart - VLN Nieuws