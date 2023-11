Hilversum in één dag schoon; duizenden leerlingen op pad om zwerfvuil te prikken

De opruimactie kan vandaag niemand in Hilversum zijn ontgaan. Overal in de stad liepen leerlingen van basisscholen en middelbare scholen in groene hesjes, gewapend met een vuilniszak en een vuilprikker. Maar liefst 2.235 leerlingen deden mee om alle troep van straat te ruimen.

Het weer zit de leerlingen dit jaar niet mee. Door de stromende regen en de straffe wind lopen ze door de stad. Elk groepje heeft een eigen 'wijk' om schoon te maken en ze zijn dapper aan de slag.

Het is alweer de derde editie van 'Hilversum in 1 dag schoon' Deze opruimactie heeft als doel Hilversum in één dag om te toveren tot afvalvrije gemeente. Nergens mag nog een leeg blikje of plastic zakje liggen. YouTuber Milan Knol opende vanmorgen om negen uur samen met wethouder Arno Schepers de 'challenge' die dit jaar werd gestart bij het Comenius College in Hilversum.

Morgen in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag vanaf 10.00 meer aandacht voor deze actie.