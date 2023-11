Explosie voor deur van visboer in Amsterdam

Rond 01.15 uur ging het explosief op het plein in Geuzenveld af. Op foto's is te zien dat op de plek waar het explosief is neergelegd er een aardige deuk in de straat zit. Ook de viswinkel heeft een flinke klap gehad: zo zitten er in het raam een hoop scheuren en is er een gedeelte van de luifel is naar beneden gekomen.

Onder andere de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en de Forensische Opsporing werden opgeroepen om onderzoek te doen. Van de dader is echter geen spoor te bekennen, de politie komt daarom graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord rond het tijdstip, of die meer weten over de aanleiding van de explosie. Ook aan omwonenden rond het plein met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.