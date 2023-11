Kick Out Zwarte Piet dreigt met protesten in gemeente Medemblik

Kick Out Zwarte Piet overweegt te gaan protesteren in Medemblik, mochten ‘noodzakelijke acties’ vanuit de gemeente uitblijven. De actiegroep heeft onlangs geconstateerd dat Zwarte Pieten nog steeds onderdeel zijn van de sinterklaasintocht(en), en heeft de gemeente hiervoor op een nominatielijst gezet.

Dat blijkt uit een brief van Kick Out Zwarte Piet aan de gemeenteraad van Medemblik. "De gemeente Medemblik is een van de laatste plekken in Nederland waar Zwarte Piet nog gedoogd wordt", zo valt er te lezen. "Het is niet langer acceptabel dat een burgemeester een intocht bijwoont en/of toestaat die veel mensen discrimineert."

Op 1 juli ging het Herdenkingsjaar Slavernijverleden van start, dat loopt tot 1 juli 2024. Die dag is het precies 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte in Suriname en op de Caraïbische eilanden.

Kick Out Zwarte Piet doet dan ook een 'dringende oproep' aan de gemeente om tijdens dit herdenkingsjaar het verschil te maken door de doorwerking van het Nederlands slavernijverleden in Medemblik aan te pakken met beleid in plaats van ‘met mooie woorden of stilte‘.

Racismevrij Sinterklaasfeest

Zo wil de actiegroep onder meer dat Zwarte Piet uit Medemblik wordt verbannen. Ook moet er een beleid komen tegen anti-zwart racisme en de doorwerking van het slavernijverleden, in samenwerking en overleg met ‘de zwarte gemeenschappen en belangengroepen‘.

Bij het uitblijven van ‘een toezegging of tastbare verandering‘, is Kick Out Zwarte Piet van plan om vreedzame, burgerlijk ongehoorzame demonstraties te houden. Ook Extinction Rebellion Solidariteit kondigt aan dit najaar grootschalig samen te werken met KOZP aan 'een racismevrij Sinterklaasfeest'.

De gemeente Medemblik was (nog) niet in staat om te reageren op vragen van NH.