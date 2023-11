De Peiling: weet jij al wat je gaat stemmen?

Het Noord-Hollandse Kieskompas is er. Het kompas is samen met de andere regionale omroepen en de NOS gemaakt en kan je helpen een keuze te maken voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Is zo’n Kieskompas dé manier voor jou om te bepalen welk hokje jij straks rood gaat maken? Of weet jij al wat je gaat stemmen?

Wat moet er met de zorg gebeuren? Hoe krijgen we meer woningen en wat gaan we doen met het klimaat? Dat zijn een paar landelijke thema’s die voorbij komen in het Kieskompas wat NH mee heeft ontwikkeld. Maar het zou geen Noord-Hollands kompas zijn als er niet ook vragen voorbij komen over Tata Steel en de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad. Moet die breder worden of is dat zonde van het geld?

Heb jij iets aan het Kieskompas of stem je gewoon bij elke verkiezing op dezelfde partij. Stem jij wat je ouders stemden of ben je een hele andere weg ingeslagen? Of kun je geen partij vinden bij wie je je thuis voelt en ga je helemaal niet stemmen? Wij willen graag van je weten: weet jij al wat je gaat stemmen?