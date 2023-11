Lange rijen door stroomstoring op Schiphol: 'Op hele vliegveld drukker dan normaal'

Door een stroomstoring op een deel van Schiphol zijn de rijen op de hele luchthaven langer dan gebruikelijk. De storing is inmiddels verholpen, maar de gevolgen zullen nog een groot deel van de dag merkbaar zijn.

Zo klagen meerdere reizigers over lange rijen voor de paspoortcontrole en de bagagebanden. Een van hen laat weten dat hij veertig minuten na de landing nog steeds de bagagebanden niet heeft bereikt.

Door de stroomstoring konden reizigers zo'n drie kwartier niet inchecken. Ook kon hun bagage niet worden 'ingevoerd', wat voor flinke rijen in de vertrekhal zorgde. Omdat de stroomstoring ook de bagagebanden in hallen 3 en 4 platlegde, ontstonden ook daar flinke rijen. En dat zorgde voor flink wat scheve gezichten onder inkomende reizigers.

In een verklaring op de website verontschuldigt de luchthaven zich voor eventuele hinder die reizigers van de stroomstoring hebben ondervonden. "Omdat reizigers voor terminal 3 werden omgeleid naar terminal 1 en 2 is het overal op Schiphol drukker dan gebruikelijk", aldus de woordvoerder.

"De storing begon vroeg in de ochtend en rond 8.30 uur werkte alles weer. We onderzoeken nog hoe lang het exact geduurd heeft", aldus een Schiphol-woordvoerder tegen NH.

Andere reizigers hebben het over een 'ongelofelijk chaos' en 'buitengewone taferelen'. Die komen bovenop gevolgen van gisteren, toen vanwege storm Ciarán honderden vluchten van en naar Schiphol werden geschrapt . Veel reizigers die gisteren niet konden vliegen, zijn omgeboekt naar vluchten van vandaag.

Overigens krijgt het personeel dat de rijen in goede banen moet leiden ook respect voor hun optredens. Voordringers worden aangemoedigd om (soms met flink wat dwang) hun eerdere plek in de rij weer in te nemen.