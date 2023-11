West-Friese natuur blijft gespaard en sluizen weer open: Ciarán laat lichte sporen na

Voor de uitzonderlijke zuiderstorm, gingen alle sluizen dicht bij Hoorn en Enkhuizen en sloten veel scholen hun deuren. Waar het dringende advies was thuis te blijven, ontkwamen sommigen er niet aan om door het barre weer heen te moeten. Zoals de postbodes, die de pech hadden extra ballast bij zich te hebben door alle stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen rond te brengen. Anderen genoten daarentegen volop van de woeste golven bij het Hoornse Julianapark waar het water over de paden kolkten .

Al met al lijkt de schade mee te vallen aan de natuur. In de recreatiegebieden heeft beheerder Recreatieschap Westfriesland een inspectie gedaan, maar zij zijn geen omgevallen bomen tegenkomen. "Her en der zijn er takken afgebroken maar daar lijkt het bij te blijven", zegt directeur Karel Schoenaker.

Bij zomerstorm Poly, volgens het KNMI de zwaarste zomerstorm in vijftig jaar tijd, was dat wel anders. Toen gingen er massaal bomen tegen de vlakte. Waarom dan nu niet? Het kan volgens Schoenaker aan een paar factoren liggen. "Het kan zijn dat toen alle 'kneusjes' al om zijn gewaaid. Maar het had ook gekund dat er toen veel bomen ontwricht werden, die dan alsnog tegen de vlakte zouden gaan. Dat is nu niet gebeurd", zegt hij.

Daarbij maakt ook de windrichting een groot verschil. Die kwam uit het zuiden. "Een zuiderwind, dat hebben we wel vaker in West-Friesland. De natuur wortelt op die manier, takken groeien ernaar. Bomen zijn de zuiderwind - bij wijze van spreken - gewend. Dat kan mee hebben gespeeld."

Sluizen weer open, waterpeil zakt

Ook op het water lijkt de rust te zijn wedergekeerd. "De storm zelf heeft zoals we nu kunnen beoordelen geen schade veroorzaakt", zegt Ellen Schipper van het waterschap. In de afgelopen 24 uur viel er veel regen en steeg het waterpeil op sommige plekken met 20 tot 30 millimeter.

Maar het peil op het Markermeer en IJsselmeer is inmiddels flink gezakt. De sluizen van Broekerhaven in Bovenkarspel, Sassluis in Enkhuizen en de Grote Sluis in Hoorn zijn daarom weer open.

Maar er is nog flink werk voor de boeg. Schipper: "Er ligt nog veel water op de landerijen. De komende twee dagen zijn we nog volle bak aan het bemalen om het peil weer op normaal te krijgen." Het nieuwe gemaal bij Monnickendam heeft daar ook zijn aandeel in. "Daardoor hebben we meer water het gebied uit kunnen pompen dan ooit tevoren."