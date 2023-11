'Geen bijzonderheden' tijdens storm Ciarán in 't Gooi

Donderdag raasde storm Ciarán over de provincie Noord-Holland. Hoewel er 's middags code oranje werd afgegeven, waren er volgens de Gooise brandweer en de veiligheidsregio 'geen bijzonderheden' te melden in de regio.

Donderdagochtend liet de een woordvoerder van de Brandweer Gooi- en Vechtstreek weten dat de posten 'zoals altijd' klaar stonden voor de storm, maar dat ze geen extra maatregelen hadden genomen.

Terugkijkend op Ciarán laat de brandweer weten dat er 'geen bijzonderheden' waren tijdens deze storm. "Het ging om hier en daar wat afgebroken takken of omgevallen bomen. Geen gewonden of iets dergelijks, gelukkig maar."

Ook de veiligheidsregio onderschrijft dit. "Het gaat om omgevallen bomen, losse takken en kapotte dakpannen; het reguliere wat een storm met zich meebrengt", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Meldingen

Uit het systeem P2000, waar de alarmmeldingen op te zien zijn, blijkt dat de meeste meldingen van stormschade uit Hilversum kwamen, gevolgd door Gooise Meren en Wijdemeren. Eén enkele melding kwam uit Huizen. Het gaat om 18 meldingen van stormschade in totaal.

De eerste melding van stormschade in 't Gooi kwam rond rond 10.00 uur uit Bussum. Daar brak de schoorsteen van het leegstaande, oude postkantoor aan de Huizerweg af door de wind. Een van de laatste grotere schademeldingen kwam rond 16.00 ook uit Bussum. Aan de parklaan ter hoogte van de Meentweg in Bussum was een boom omgewaaid en om de weg beland, waardoor het verkeer kort werd opgehouden.