Fietsbrug over het kanaal komt er niet, wel wordt gekeken naar ruimere vaartijden pont

De fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal, waar begin dit jaar voor werd gepleit in een petitie, komt er definitief niet. Wel wordt gekeken naar andere oplossingen, zoals ruimere vaartijden van de veerpont Westeinde tussen Julianadorp en Anna Paulowna/Breezand.

Lizeth de Graaf startte de petitie omdat ze er niet meer tegen kon dat ze 's avonds kilometers om moest fietsen als ze van Breezand terug moest fietsen naar haar woonplaats. "Alleen 's avonds een pontje laten varen over het kanaal is niet meer van deze tijd."

Ze kende veel medestanders; in korte tijd werd de petitie bijna zeshonderd keer ondertekend. De Graaf merkte dat het onderwerp leeft bij omwonenden, zo vertelde ze eerder aan NH. Op dit moment dwingt de beperkte mogelijkheden de inwoners om afhankelijk te zijn van de auto. "De omrijroute die je moet volgen is onverlicht en zit vol bochten", zei De Graaf. "Dat is als fietser niet prettig 's avonds. Als mijn 26-jarige dochter aan de andere kant van het kanaal een drankje wil doen na een handbalwedstrijd wordt ze gebracht en gehaald met de auto."

Brug niet haalbaar

Ondanks dat er veel steun was voor een fietsbrug, heeft de provincie laten weten dat die er toch niet komt. Een brug is op deze locatie niet haalbaar, laat ze weten. Een vaste brug kan niet, omdat 'het kanaal op deze plek onderdeel is van de staande mastroute'. Dat betekent dat zeilschepen die hun mast niet kunnen neerlaten het kanaal moeten kunnen blijven gebruiken.

Een beweegbare brug zou wel kunnen, maar lukt ook niet. Naast dat de brug ook toegankelijk moet zijn voor ander verkeer (bijvoorbeeld tractors) dan fietsers en voetgangers (want anders moet de pont alsnog in de vaart blijven), trekt een brug daarmee ook nieuw ongewenst (sluip)verkeer aan. Bovendien zou een beweegbare brug zo'n 30 miljoen gaan kosten. Daar is nu geen budget voor, temeer op meer plekken in de provincie om een brug wordt gevraagd.

Geluidsoverlast

Het onderzoek naar de komst van een mogelijke (fiets)brug wordt hiermee gestopt. Wel gaat de provincie onderzoeken of de veerpont in de avond wellicht langer door kan varen, tot 23 uur. Maar ze houdt wel een slag om de arm: 'Op dit moment wordt er flinke geluidsoverlast ervaren door direct omwonenden van de pont. Zonder een adequate oplossing hiervoor achten wij het onhaalbaar de vaartijden met voldoende draagvlak te kunnen verlengen.'

De gemeente Den Helder geeft aan het 'te betreuren' dat er geen vervolgonderzoek naar de brug komt, maar zegt het wel te begrijpen. Ze dringt bij de provincie aan op daadkrachtig besluit wat betreft het verlengen van de vaartijden en stelt voor om in het voorjaar door middel van een proef hiermee te beginnen. Ze hoopt dat het in 2025 definitief kan worden ingevoerd.