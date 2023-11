Live NH Sport: Telstar treft bij Helmond Sport Monnickendammer Martijn Kaars die on fire is

Het is nog geen serie als die van AZ-spits Vangelis Pavlidis, maar Monnickendammer Martijn Kaars is dit seizoen on fire bij eerstedivisionist Helmond Sport. Lukt het Telstar om vanavond Kaars uit te schakelen, dan groeit de kans op een goed resultaat aanzienlijk. Je kunt Helmond Sport - Telstar vanaf 19.00 uur rechtstreeks volgen op NH Radio

Foto: Martijn Kaars viert een doelpunt van Helmond Sport - Pro Shots/Jules van Iperen

Met negen doelpunten is Kaars dit seizoen gedeeld topscorer van de eerste divisie. Niet eerder schoot de spits zo sterk uit de startblokken. Mede daardoor bivakkeert Helmond Sport niet langer onderin het verfoeide rechterrijtje van de stand, maar op plek negen. Het verschil met nummer achttien Telstar bedraagt al acht punten. Bekersof Beide ploegen kwamen dinsdagavond zonder succes in actie in de eerste ronde van de KNVB-beker. Telstar verloor in Veenendaal van tweededivisionist GVVV, terwijl Helmond Sport met 3-1 onderuit ging bij Spakenburg. Kaars scoorde niet. Bij Telstar keert Danny Bakker terug van een schorsing. Hij miste de bekerwedstrijd omdat hij tegen TOP Oss (1-0) de rode kaart kreeg. Ook kan trainer Mike Snoei weer een beroep doen op Thomas Oude Kotte. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Thomas Oude Kotte - Telstar

De laatste keer dat Telstar vanuit Helmond met lege handen in de bus naar Velsen-Zuid stapte was in 2015. De zeven duels daarna leverden vier zeges en drie gelijke spelen op. Vorig seizoen voorkwam Elmo Lieftink met een goal in de blessuretijd dat Telstar met 2-1 won. Kaars maakte de eerste goal van de Brabanders. Christos Giousis drukte namens Telstar zijn stempel op de wedstrijd: de Griek scoorde, maar werd even later met rood naar de kant gestuurd. Het was ook de avond waarop Snoei het aan de stok kreeg met de trainer van de tegenstander, Bob Peeters. Helmond Sport - Telstar begint om 20.00 uur. Het commentaar krijg je van Frank van der Meijden. VVV-Venlo - Jong AZ Jong AZ is de andere Noord-Hollandse ploeg die vanavond in actie komt. De Alkmaarse beloften, waar Jaydan Addai met negen goals topscorer is, spelen in Venlo tegen VVV. De ploeg van trainer Jan Sierksma beleeft dit seizoen weinig plezier aan de busreisjes; er prijken vier nederlagen en één gelijkspel op het wedstrijdlijstje. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Jong AZ met NAC Breda, ADO Den Haag, Roda JC en FC Emmen niet de minste clubs heeft getroffen. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Jayden Addai - Orange Pictures / Johannes Klinkenberg