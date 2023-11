Dit wordt het weer aankomend weekend, spoiler: het is weinig soeps

Gister raasde storm Ciarán nog over de provincie. Vannacht viel er in de nasleep van die storm veel regen, volgens de weerman op sommige plaatsen wel 30 millimeter. In Noordoostbeemster was dit zelfs 39 millimeter. Tot vanavond 18.00 uur zou code geel gelden vanwege de vele neerslag, maar dat is inmiddels bijgesteld naar 12.00 uur.

Op dit moment trekken de meeste buien richting Flevoland, maar aan het eind van de ochtend ontstaan er weer nieuwe buien. Die gaan gepaard met een flinke wind: aan de kust kunnen nog windstoten van 70 kilometer per uur voorkomen.

Weekend vol regen

Het weekend begint morgen redelijk droog, maar dat duurt niet lang. In de middag trekt er weer veel regen over de provincie. Zondag zal dat niet anders zijn. De temperaturen liggen dan rond de 11 en 12 graden. Landinwaarts staat een matig tot vrij krachtige wind, aan de kust is er harde wind met windstoten tussen de 60 en 70 kilometer per uur.

Volgende week zal er weinig veranderen. Ook dan staat er weer een depressie voor de deur. Volgens Visser hoeft de regenjas nog lang niet opgeborgen te worden, want de weermodellen laten voor de lange termijn geen verandering zien.