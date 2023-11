Voorlopig geen woningen naar kwetsbare Amsterdammers in deel Noord na dodelijke steekpartij

Stadsdeel Noord en woningcorporatie Ymere gaan voorlopig geen sociale huurwoningen meer toewijzen aan kwetsbare Amsterdammers in de Bloemenbuurt. Dat is de bewoners in en rond de Hazelaarstraat toegezegd op een buurtbijeenkomst. Afgelopen zaterdag stak een 63-jarige verdachte, die onder begeleiding van zorgorganisatie HVO Querido in de Azaleastraat woonde, na een ruzie een man dood. De bewoner zorgde al een jaar voor overlast. Zijn woning komt nu beschikbaar voor reguliere sociale huur.

Op de bijeenkomst in buurthuis Het Anker, waar journalisten niet bij aanwezig mochten zijn, kwamen zo'n 45 bewoners af. Die gaven aan zich zorgen te maken over de leefbaarheid van de buurt na de dodelijke steekpartij. De bewoners ervaren al jaren een grote druk op de buurt door de hoeveelheid sociale huurwoningen die worden toegewezen aan cliënten van zorginstellingen als HVO Querido. Ze willen dat de gemeente 'een pauzeknop indrukt' en voorlopig geen nieuwe bewoners met mentale of andere problemen onder begeleiding in hun wijk plaatst. En dat is nu toegezegd. "In een kleine cirkel rond de Hazelaarstraat, weet ik al tien van dat soort woningen te vinden", vertelt een buurtbewoner. "Het moet stoppen."

Niet geslapen

Een andere bewoonster heeft twee nachten niet geslapen na de dodelijke steekpartij. Ze zag het vanuit haar huis gebeuren. Daarnaast heeft ze zelf jarenlang overlast gehad van haar buurvrouw met psychische problemen. "Als ze iets kwijt was of iets was gestolen, dan gaf ze mij de schuld. Het is heel moeilijk als zo iemand naast je woont. Het wordt te veel. Zo'n pauzeknop is een goed idee."

Hieronder een video met reacties van buurtbewoners na de bijeenkomst.